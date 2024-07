Com o aval de Wilson Lima, Patrícia Lopes e Riccelli Viana firmam aliança política

Presidente Figueiredo (AM) — A prefeita de Presidente Figueiredo (a 126 km de Manaus), Patrícia Lopes, pré-candidata a reeleição, anunciou, nesta sexta-feira (5), uma aliança que vai fortalecer a pré-candidatura. O ex-vereador e ex-candidato a prefeito do município Ricelli Viana vai fazer parte do arco de alianças de Patrícia, que vem se fortalecendo nos últimos anos.

O arco faz parte do trabalho do governador Wilson Lima (União Brasil), que vem conversando com os aliados em diversos municípios. Richelli Viana vai compor, nesse momento, a chapa de Patrícia Lopes como pré-candidato a vice-prefeito.

Ricelli Viana foi o vereador mais votado em Presidente Figueiredo na eleição de 2016. O ex-vereador é fisioterapeuta e trabalhou no hospital Gama e Silva, sendo um dos idealizadores do Centro de Fisioterapia, onde atendia diariamente cerca de 40 pacientes. O projeto deu certo e uma nova unidade de atendimento foi aberta em Balbina.

Patrícia Lopes destaca que a aliança é uma vitória sobretudo da população, onde o trabalho do ex-vereador deve somar na administração. “Estamos buscando nesses três anos melhorias na qualidade de vida da nossa população e não podemos deixar pessoas como o ex-vereador Ricelli Viana com grande grandes serviços prestados a nossa população, fora dessa aliança, quem ganha com essa união é o povo”, declarou.

A gestão da prefeita Patrícia Lopes atingiu a marca de 51 obras entregues em três anos e meio de administração. Para a prefeita, é “um recorde significativo”.

Além de recuperar 17 das 22 unidades municipais de Saúde, sendo sete UBS na zona urbana, mais sete UBS e oito postos de saúde na zona rural, a UBS da comunidade Maroaga, no km 7 das AM-240 (Estrada de Balbina), foi reconstruída.

A prefeita Patrícia Lopes também construiu o novo prédio do Serviço Móvel de Urgência (Samu), a nova sede da Vigilância em Saúde, reformou e modernizou o Hospital Municipal Eraldo Neves Falcão.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Wilson Lima diz que Procon irá notificar empresas de navegação por ‘taxa da seca’

Pré-candidaturas de pessoas LGBT+ à eleição municipal já são 299