‘Rainha dos carecas’ é presa no momento em que fazia implante capilar em cliente

Acusada foi presa, em flagrante, no momento em que um paciente estava no centro cirúrgico e passava pelo transplante capilar

Murié (MG) – Uma farmacêutica de 38 anos, que era dona de uma clínica supostamente especializada em transplantes capilares, foi presa em flagrante, na região de Murié, em Minas Gerais, na quarta-feira (3).

De acordo com as investigações da Polícia Civil mineira, a suspeita era dona de uma clínica com três pavimentos e atendia dezenas de pacientes todos os meses. As apurações tiveram início após denúncias da Sociedade Brasileira de Dermatologia, sobre o fato de a profissional não ser médica

A “Rainha dos carecas” foi presa no momento em que um paciente estava no centro cirúrgico e passava pelo procedimento de transplante de fios. Foi necessário a polícia acionar a Vigilância Sanitária e um serviço médico que finalizasse o procedimento no homem, que estava sendo operado.

Apesar de ter uma agenda cheia de pacientes, a clínica não contava com o trabalho de nenhum médico habilitado para fazer os procedimentos cirúrgicos. Os transplantes eram feitos por duas auxiliares de enfermagem, de 26 e 37 anos, que também foram levadas para a delegacia e atuadas pelo exercício ilegal da profissão.

A farmacêutica e as “ajudantes” realizavam a técnica de transplante capilar chamado Extração das Unidades Foliculares (FUE), que extrai e transplanta, com instrumentos específicos, as unidades capilares individualmente.

Aproximadamente R$ 17 mil e documentos foram apreendidos pela polícia, além de vários medicamentos de uso restrito, já que não foram apresentados receituários, notas fiscais e confirmações de quem seria o fornecedor.

Pacientes ouvidos

Segundo delegado responsável pelas investigações, Fábio Correia, a segunda etapa da apuração envolve o depoimento de pacientes que foram atendidos pelas mulheres.

“Com o cumprimento dos mandados de busca, teremos acesso aos prontuários e iremos ouvir as pessoas para saber se todos tinham conhecimento que os procedimentos não eram feitos por médicos habilitados”, explicou o delegado.

Correia explicou que a clínica tem dimensões que chamam a atenção. “Conseguimos notar que havia dois centros cirúrgicos, além de salas de medicamentos e consultórios”, disse.

Após o flagrante, todas as suspeitas foram levadas para a delegacia e a clínica foi interditada pela Vigilância Sanitária.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais

Anvisa proíbe produtos com fenol em procedimento de saúde ou estético

Dermatologista alerta sobre escolha do profissional para realizar procedimentos de peeling

Sistema de busca por medicamentos similares é atualizado