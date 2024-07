VÍDEO: Funcionário de escola particular agride aluno autista de 17 anos

Resende (RJ) — Um aluno autista de 17 anos foi agredido por um funcionário de uma escola particular localizada em Resende, Sul do Rio de Janeiro. O caso chegou à Polícia Civil do Estado na sexta-feira (5), data do fato.

O agressor foi preso e a vítima, conforme informado pela polícia, sofreu hematomas na cabeça e está internada em um centro de tratamento intensivo (CTI). O funcionário é lutador de artes marciais.

Pela gravação, é possível ver quando o aluno se aproxima da diretora. Ele ameaça dar um soco na mulher quando é contido e derrubado pelo funcionário. O rapaz cai e bate a cabeça no chão. Depois disto, duas pessoas ajudam o estudante a se levantar.

A polícia informou que o agressor deve responder por lesão grave. O pai da vítima prestou depoimento. Aos policiais, ele afirmou que o aluno havia ficado aborrecido na quinta-feira (4) com a nota de uma prova e acabou esbarrando em outro estudante.

Depois disto, conta o pai, houve um pedido de desculpas. O aluno foi convidado a esclarecer a situação, mas, na versão do pai, estava estudando para uma prova e não falaria do assunto naquele momento. As informações são do G1.

*Com informações do Metrópoles

