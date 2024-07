Alunos de Economia da UEA participam de maratona do conhecimento

Manaus (AM) — Em comemoração aos 10 anos do curso de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Amazonas, a coordenação, juntamente com o Centro Acadêmico, lançou o 1º Econothon, uma referência ao hackatons, maratonas de conhecimento comuns na área de informática.

No Econothon os alunos foram instigados a buscar soluções que possam melhorar a situação econômica da comunidade indígena Yauwarite Ipixuna. Para dar suporte a atividade, receberam mentorias preparatórias e no dia 6, realizaram a visita técnica para conhecer in loco a realidade da comunidade.

“Poder tirar os estudantes da sala de aula e proporcionar a prática dos conhecimentos é uma experiencia única para estes jovens”, afirma o prof. Armando Clovis, coordenador do curso. Além de conhecer uma realidade diferente, aprendem que a profissão deve ser exercida em todos os níveis da sociedade.

As atividades do 1º Econothon se estendem até o dia 9, quando as equipes irão apresentar seus projetos. As comemorações dos 10 anos se encerram no dia 10, com uma cerimônia solene na ALE, com premiação dos melhores do Econothon.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Pesquisadores da UEA desenvolvem protetor solar utilizando matéria-prima da Amazônia

UEA abre inscrições para o curso de pós-graduação em Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos

UEA: Curso preparatório on-line oferta qualificação gratuita para estudantes