Ciúmes? Bolsonaro aparece em foto com filha de Nikolas, e Carlos reclama do pai

'Legal o cara fazer isso com sua filha e com a minha não!', escreveu o vereador do Rio de Janeiro

Uma fota nas redes sociais parece ter causado mal-estar na família de Jair Bolsonaro (PL). O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) postou foto de sua filha com Bolsonaro e provocou a reação de Carlos Bolsonaro (PL), vereador do Rio de Janeiro e filho do ex-presidente da República.

“No colo do ex mais amado do Brasil”, escreveu Nikolas. Carlos postou um comentário em seguida no qual reclama do pai. “Legal o cara fazer isso com sua filha e com a minha não! De qualquer forma, Parabéns sempre, Grande Nikolas.”

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro veio em seguida e comentou: “Que Deus livre e guarde a nossa Aurora de toda a inveja e maldade”.

Bolsonaro, Michelle e Nikolas estão em Santa Catarina, onde participam da CPAC, conferência conservadora que acontece em Balneário Camboriú.

Nikolas e Michelle são próximos e sentaram lado a lado durante a abertura do evento, que está em sua quinta edição e deve consolidar a aliança do bolsonarismo com movimentos mundiais da direita radical.

O evento no sábado (6) e domingo (7), inspirado em uma conferência que ocorre anualmente nos EUA desde os anos 1970, dará palco a Bolsonaro e ao atual chefe de Estado argentino, Javier Milei.

A expectativa é de uma imagem dos dois juntos e de provocações ao presidente Lula (PT) nos discursos.

*Com informações do site Folha de SP

Leia mais:

Filho de Bolsonaro pede prisão de influencer que alegou que político fez sexo com mulher trans

Bolsonaro é indiciado pela Polícia Federal nos inquéritos das joias e das vacinas