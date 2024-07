Olivinha, “O Deus da Raça” do basquete, em Manaus

Manaus (AM) — O atleta com mais jogos na história da Liga NBB e 4º maior pontuador da história, o ala/pivô Olivinha, desembarcará em Manaus no dia 13 de julho. A ação faz parte da iniciativa da Escola de Esportes do Flamengo que fomenta a prática das modalidades olímpicas, basquete e vôlei.

Localizada na rua Terezina, 567, no Colégio Batista Brasil, a escola do Clube de Regatas Flamengo atenderá atletas do sub10 ao sub21, com treinos semanais que seguem as diretrizes metodológicas de um dos maiores clubes do país, tanto no basquete quanto no vôlei.

A estrutura da unidade também chama atenção pela modernidade do espaço, a quadra conta com piso modular próprio para a prática esportiva, anti-impacto, antireflexo, e utilizado em diversas arenas no Brasil.

Além da inauguração da unidade Manaus, o projeto também faz parte do relançamento do programa de Esportes Olímpicos do Flamengo, que prevê diversas ações até as Olimpíadas de Paris 2024.

Os interessados em vestir a camisa do clube rubro-negro podem realizar a matrícula pelo contato (92) 98585-7876 e garantir a presença na inauguração com a participação do Olivinha.

