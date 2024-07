VÍDEO: Homem que ameaçava se jogar é resgatado de torre de telefonia

Campo Grande (MS) — Após 12h em cima de uma torre de telefonia, um homem, que não teve o nome divulgado, foi resgatado na manhã de sexta-feira (5), no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande. Os moradores ficaram apavorados com a ação do homem que subiu em uma torre, no cruzamento das ruas Luiza Ovando e Caxias do Sul, próximo à UPA (Unidade de Pronto Atendimento Comunitário) da região.

Segundo testemunhas, o homem subiu na torre no meio da noite de ontem e ameaçou se jogar. Assim que viram a ação, moradores acionaram o Corpo de Bombeiros para resgate.

Segundo vizinhos, o homem não aceitou descer e a negociação passou a ser feita com o BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais).

Enquanto estiveram acordados, moradores acompanharam a ação das autoridades para resgatar o homem sem ferimentos. “Estávamos com medo dele se jogar”, disse um leitor.

Ainda conforme os vizinhos, a negociação durou a madrugada toda e depois de 12h segurando firme e forte no alto da torre, o homem decidiu descer.

“Ele foi levado para atendimento na UPA”, comemorou o morador que acompanhou o caso.

*Com informações do Top Mídias News

