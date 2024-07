VÍDEOS: Incêndio atinge casas na Zona Oeste de Manaus

Manaus (AM) — Um incêndio de grandes proporções destruiu várias casas, na noite deste sábado (6), no bairro Santo Agostinho, próximo à Igreja da Restauração, na Zona Oeste de Manaus. O fogo iniciou por volta das 18h e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

De acordo com informações, o incêndio se espalhou rapidamente, destruindo várias casas, por conta da proximidade entre as construções. As autoridades ainda vão investigar o que teria iniciado o incêndio, mas existe a suspeita que tenha sido um curto-circuito em uma das residências.

As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para conter as chamas. Não há informação de feridos, apenas perdas materiais.

Os moradores da região gravaram o momento que chamas atingiram grandes alturas e destruíram casas.