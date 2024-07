Portabilidade de dívidas: Nova opção para consumidores buscando melhores condições

Desde o dia 1º de julho começou a valer a regulamentação que permite aos consumidores brasileiros realizar a portabilidade do saldo devedor de suas faturas de cartão de crédito para instituições financeiras que ofereçam melhores condições de renegociação. Esta medida, que também inclui pagamentos pós-pagos e outras dívidas relacionadas, possibilita aos clientes transferir suas obrigações para bancos autorizados pelo Banco Central, buscando termos de pagamento mais vantajosos.

Para Maurício Faria, comercial do Grupo KSL, especializado em negociações de débitos de forma humanizada, essa mudança representa um avanço significativo. Ele destaca que a chave para garantir uma experiência positiva ao cliente reside na qualidade do atendimento, na prática da escuta ativa e na comunicação clara.

“Esses fatores são essenciais para compreender as razões por trás das dívidas dos clientes, criando empatia e entendimento das suas necessidades. Isso não só facilita uma negociação mais eficaz, mas também promove a fidelização do cliente ao prestador de serviços”, explica Faria.

Além da portabilidade do saldo devedor do rotativo do cartão de crédito, os consumidores agora têm a liberdade de escolher o banco que ofereça a melhor proposta e transferir suas dívidas, estabelecendo novos contratos com condições mais favoráveis. Essa flexibilidade se estende às modalidades de pagamento pós-pagos, onde os recursos são direcionados ao pagamento de débitos já assumidos.

Essa nova regulamentação pode transformar o mercado de cobrança no Brasil, à medida que os consumidores passam a priorizar não apenas os valores de juros e condições financeiras, mas também o bom atendimento e a compreensão de suas necessidades.

Essa iniciativa reforça a importância de uma relação equilibrada entre tecnologia e humanização nos serviços financeiros, onde o entendimento das necessidades individuais dos clientes se torna crucial para o sucesso e a sustentabilidade das operações no setor de crédito e cobrança.

