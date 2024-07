Roberto Cidade apresenta propostas aos moradores da Zona Oeste de Manaus

Cidade falou de suas propostas para as áreas de saúde, assistência social e segurança

Manaus (AM) — O bairro da Compensa, Zona Oeste, fez festa na noite deste sábado (6), para receber o pré-candidato à Prefeitura de Manaus, Roberto Cidade (UB), que, ao lado da vereadora e pré-candidata à reeleição, Glória Carrate (PSB), apresentou propostas para melhorar a vida dos manauaras. Para as cerca de 1,5 mil pessoas que compareceram à reunião, Cidade falou de suas propostas para as áreas de saúde, assistência social e segurança.

Aos moradores da Zona Oeste o pré-candidato apresentou o Auxílio Municipal Permanente, compromisso já presente em seu Plano de Governo e prevê a transmissão de renda, no valor de R$ 150, para 50 mil famílias.

“Vamos ajudar a matar a fome da população. Vamos ajudar a colocar comida na mesa das pessoas com o Auxílio Municipal Permanente”, afirmou.

Cidade falou também sobre a necessidade de melhorar e ampliar o atendimento na saúde básica. É compromisso do pré-candidato instalar 12 Unidades de Pronto Atendimento (UPA) em todas as zonas de Manaus, ao longo de quatro anos.

“Na Prefeitura, iremos implementar 12 UPAs com funcionamento 24 horas. Nas UPAs teremos as consultas, exames básicos e a dispensa de medicamentos”, reforçou.

Pré-candidata à reeleição

Vereadora em seu sexto mandato, Glória Carrate falou do compromisso de Cidade em melhorar a vida da população.

“Nós precisamos mudar, mas mudar com responsabilidade. O Roberto é um jovem político preparado para mudar Manaus. Sabe dialogar, tem liderança e boas propostas”, declarou.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Eleições 2024: Restrições entram em vigor a partir deste sábado

Roberto Cidade estabelece protocolo para ressarcimento em casos de pagamentos em duplicidade