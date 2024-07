Mulher se finge de morta para escapar de ataque de marido

Vítima diz que companheiro tem problemas psicológicos e que teve um surto no momento do crime

Apiaí (SP) — Uma mulher, que não teve o nome divulgado, se fingiu de morta para sobreviver a um ataque do companheiro em Apiaí, no Vale do Ribeira, na noite da última sexta-feira (5). A vítima levou 17 facadas. Segundo ela, o homem tem problemas psicológicos e teria tido um surto após ser demitido.

O rapaz foi localizado e preso pela Polícia Militar (PM). A faca usada no crime foi encontrada por guardas civis municipais.

Em entrevista ao jornal A Tribuna, a mulher disse ter saído correndo pela rua para tentar escapar, mas acabou sendo alcançada. Segundo ela, o homem se irritou porque ela decidiu chamar o Samu.

“Cheguei do trabalho, e ele estava em casa, pois tinha sido demitido por esses problemas. Daí, ele teve um surto e, quando eu chamei o Samu, ficou bravo e partiu para cima de mim”, disse.

“Consegui escapar, corri pela rua, mas ele me alcançou. Precisei me fingir de morta para me salvar”, completou.

A mulher foi socorrida e encaminhada a um hospital da região, onde permanece internada. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Apiaí.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais

Suspeito é preso após matar homem a facadas durante briga em bar no interior do AM

‘Dotô’ é preso por matar a facadas secretário municipal no AM

Kiol é preso após matar ‘amigo’ de bebedeira a facadas no AM