Fisiculturista amazonense é bicampeã no Portugal Pro 2024

Manaus (AM) — A fisiculturista manauara Caroline Alves dos Santos garantiu o bicampeonato de bodybuilding Portugal Pro, na categoria Women’s Physique. Com sua vitória, ela garante vaga para o Mr. Olympia, maior campeonato de fisiculturismo profissional do mundo.

Após o resultado, Caroline gravou um vídeo para suas redes sociais onde agradeceu o carinho dos fãs e o incentivo de profissionais que acompanham seu trabalho.

“Estou muito feliz. É uma realização pessoal e a conquista de um sonho. Estou classificada, pelo quarto ano consecutivo, para o Mr. Olympia”, disse.

Leia mais

Mulher espancada por fisiculturista morre após ficar internada 10 dias na UTI

‘Saudades’, publica fisiculturista antes de ser preso por agredir companheira

Fisiculturista desmaia sempre que bebe água gelada