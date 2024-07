Corpos carbonizados são encontrados em ramal do Puraquequara, em Manaus

Manaus (AM) — Dois corpos foram encontrados carbonizados em um ramal, no bairro Puraquequara, Zona Leste de Manaus, durante a tarde deste domingo (7).

Segundo a Polícia Militar, um grupo de amigos que passava pelo local acabou encontrando os dois corpos carbonizados. A polícia foi acionada logo em seguida, e assim que a equipe chegou ao local, foi possível identificar que uma das vítimas tinha uma lesão na cabeça, e o outro tinha uma lesão no abdômen.

Não há informações sobre a motivação do crime. O Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para fazer a remoção do corpo. O caso será investigado pela Polícia Civil do Amazonas.

