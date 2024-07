Margot Robbie está grávida do primeiro filho

Aos 34 anos, a atriz Margot Robbie, de Barbie, está esperando o primeiro filho com o marido, Tom Ackerley

Depois de protagonizar Barbie no cinema, a atriz Margot Robbie entra em uma nova fase da vida: a maternidade. A artista, de 34 anos, está grávida do primeiro filho com o marido, o produtor de cinema Tom Ackerley.

A revista People confirmou a gravidez ao ouvir fontes próximas à atriz.

Os rumores da gestação se intensificaram com fotos de Margot em um passeio de barco neste domingo (7), em que ela deixa a barriguinha aparecer.

O casal está junto desde 2014, quando se conheceu no filme Suíte Francesa. O casamento veio dois anos depois, em uma cerimônia discreta.

*Com informações do Metrópoles

