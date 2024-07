Duas unidades do Projeto Água Boa são instaladas em comunidades ribeirinhas de Maraã

Maraã (AM) – A Defesa Civil do Amazonas, com o apoio da Prefeitura de Maraã, entregou nesta segunda-feira (8), mais duas unidades do Projeto Água Boa. As comunidades ribeirinhas contempladas foram Nova Betânia e Nova Betel, que ficam no município de Maraã (distância 609 quilômetros de Manaus). Esta entrega representa um passo significativo em direção ao acesso à água potável, melhorando as condições de vida e saúde de 300 ribeirinhos destas comunidades.

O purificador de água é um dispositivo avançado, projetado para eliminar impurezas, bactérias e outros contaminantes da água, garantindo que os moradores tenham acesso a água limpa e segura para consumo diário.

Idealizado e implementado na gestão do governador Wilson Lima, a partir de 2019, o projeto Água Boa conta com unidades implantadas pela Defesa Civil e Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama). Essa tecnologia representa um marco significativo no esforço contínuo do Governo do Amazonas para melhorar a qualidade de vida e promover a saúde nas comunidades mais remotas do estado.

“Até o momento, o município de Maraã já foi beneficiado com nove purificadores desses. É uma política criada pelo governador Wilson Lima, onde ele pediu que, nos momentos difíceis que os desastres ocasionam a nossa população, a gente já pudesse inverter a ótica dos investimentos, e, ao mesmo tempo levar água potável para suprir aquela demanda naquele momento crítico”, disse o titular da Defesa Civil, coronel Máximo.

Ao todo, já foram entregues, por meio da Defesa Civil do Estado, aproximadamente 500 unidades do Projeto Água Boa, beneficiando assim mais de 160 mil pessoas, em 52 municípios do estado. Somente em Maraã, já foram entregues 9 purificadores de água, representando um esforço conjunto do Governo do Amazonas para garantir o acesso a água limpa e segura para várias famílias ribeirinhas.

“É muito bom para nós, principalmente quando o rio seca porque a gente precisa da água. A partir de agora todas as nossas crianças e todos os nossos comunitários terão acesso a uma água boa e de boa procedência”, afirmou a dona de casa Valcineide Gomes, moradora da comunidade Nova Betel.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Justiça multa prefeito e ex-prefeito de São Paulo de Olivença por negligência com a Defesa Civil

Defesa Civil do AM destaca medidas preventivas para minimizar os efeitos da estiagem

Em audiência, Amom evidencia necessidade de inclusão de PcDs nos protocolos da Defesa Civil