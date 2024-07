Zé Vaqueiro lamenta morte do filho Arthur: ‘Deus sabe de todas as coisas’

Criança nasceu com uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13

O filho do cantor Zé Vaqueiro com Ingra Soares, morreu, nesta terça-feira (9). O bebê tinha 11 meses. A informação foi confirmada pela equipe do artista nas redes sociais.

A criança nasceu com uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13, também conhecida como síndrome de Patau.

Por quase 10 meses, Arthur chegou a ficar hospitalizado em Fortaleza (CE) e recebeu alta, um dia depois de deixar o hospital, sofreu uma parada cardíaca e voltou a ser internado.

“Deus sabe de todas as coisas, e decidiu que era hora do nosso Arthur se juntar a Ele e descansar. Agradecemos do fundo de nossos corações o amor e as orações que nosso menino recebeu enquanto estava entre nós”, escreveu Zé Vaqueiro e Ingra nas redes sociais.

