Bebê de 1 ano morre após ser atropelador por van; VÍDEO FORTE

O motorista, que ainda não foi identificado, fugiu do local após o acidente

Um bebê de 1 ano e 6 meses, identificado como Arthur Oliveira Batista, morreu após ser atropelado por uma van. O acidente ocorreu nesta segunda-feira (8), em Imperatriz, no Maranhão.

De acordo com informações de testemunhas, o motorista fazia uma manobra quando a criança correu para a direção do veículo e foi atropelada.

O motorista, que ainda não foi identificado, fugiu do local sem prestar socorro. Uma equipe da Polícia Militar do Maranhão (PM-MA) foi acionada e ainda tentou reanimar o bebê, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O corpo de Arthur foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Instituto Médico Legal (IML) de Imperatriz.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

