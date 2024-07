Amigos se enganam e pedem vinho de R$ 1650 achando que valor era R$ 165; VÍDEO

Viralizou nas redes sociais um vídeo dos amigos que confundiram o preço de um vinho que estava no cardápio de um restaurante na Bahia, no domingo (7).

Nas imagens, é possível ver o grupo rindo, espantado e decepcionado ao descobrir o valor da conta. Por achar que o valor era outro, eles acabaram pedindo dois vinhos.

“Traz a conta certa”, ironizou um deles, ao receber a conta.

Com mais de três milhões de visualizações no Tik Tok, a gravação foi publicada por uma das integrantes do grupo — formado por duas mulheres e dois homens.

Jovens confundem valor de vinho e viralizam nas redes sociais



Expectativa x realidade

Na legenda do vídeo, Thalyta Emily escreveu “A tour do jantar mais caro?”. O valor imaginado pelo grupo seria com o jantar custando R$ 1212, uma diferença de R$ 3.300, já que o valor final foi de R$ 4.512.

Além do vinho português Pêra-Manca, que pode chegar a R$ 4.950,00, dependendo da safra, os amigos pediram burrata de búfala, ceviche, camarões flambados, filé grelhado, dois filés grelhados ao vôngole, duas águas com gás, três águas sem gás e dois cafés expressos.

*Com informações do SBT News.

