Boneca Anabelle usada em filmes é destruída por incêndio na exposição da Warner Bros

Figurinos, objetos e cenários do Harry Potter e Batman faziam parte da exposição, que foi cancelada

Um incêndio atingiu uma exposição da Warner Bros que acontecia no shopping Nova América, na zona norte do Rio, na madrugada desta terça-feira (9). Bombeiros foram acionados para conter as chamas por volta de 2h45 e o fogo foi controlado.

A instalação, contudo, foi destruída. Ainda segundo os bombeiros, ninguém ficou ferido.

A exposição inédita reunia diversos objetos, figurinos e peças de filmes e séries do estúdio norte-americano, como Harry Potter e Scooby Doo, e trazia uma homenagem especial ao aniversário de 85 anos do Batman, com uma área inteira dedicada ao Homem Morcego.

Não há informações sobre o que teria causado o incêndio. A exposição foi cancelada.

