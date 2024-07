Na região Norte, maioria das pessoas busca por dinheiro extra no cartão de crédito, aponta Serasa

O cenário de crédito no país apresenta bruscas mudanças no comportamento do consumidor brasileiro, revela o Mapa Serasa Crédito de maio. O estudo mensal mostra que o cartão de crédito assumiu a liderança entre as modalidades mais desejadas pelos consumidores que buscam um dinheiro além da renda habitual. Mencionado em março por 45% dos pesquisados, o cartão agora chega à marca de 55% das preferências. Na região Norte, a procura pelo cartão de crédito chega a 56% da preferência dos consumidores.

Em direção oposta ao cartão de crédito, o empréstimo pessoal, que era o preferido em março, caiu para 47%, registrando uma queda de 10 pontos percentuais em 90 dias – abril já havia registrado queda de 6 pontos percentuais. O crédito consignado se manteve na terceira posição dos tipos de crédito procurados, mas com uma procura menor.

Intenção de busca por crédito

O estudo também indica uma diminuição considerável na intenção de busca por crédito, registrando uma queda de 10 pontos percentuais na comparação entre os meses de março e maio. No levantamento de maio, 55% dos entrevistados afirmam que devem buscar crédito em breve – em março, por sua vez, esse percentual figurava na casa de 65%.

“No primeiro trimestre, os brasileiros precisaram arcar com as tradicionais contas do período, como pagamento de IPVA, IPTU, matrículas nas escolas e outros gastos sazonais, como despesas de férias familiares”, explica Lucas Barleta, gerente do Serasa Crédito.

Segundo ele, o empréstimo atuava como uma ferramenta para lidar com essas grandes contas de início de ano, mas passado esse período o cartão de crédito assume seu posto de preferido pelos consumidores brasileiros para as despesas consideradas cotidianas.

Neste novo cenário, o cartão pode ser um aliado para a organização financeira, desde que utilizado com muita responsabilidade, em especial nos gastos de rotina.

“Com menos urgência, o brasileiro consegue olhar com mais calma para os benefícios dos cartões disponíveis, comparar as taxas e ponderar melhor sobre as possibilidades para tomar o crédito de forma mais consciente. A educação financeira pode ser a chave para estabelecer um bom planejamento a longo prazo e evitar o endividamento”, afirma Barleta.

Sobre o Serasa Crédito

O Serasa Crédito é um marketplace que une quem está buscando crédito a empresas parceiras que concedem as melhores ofertas do mercado. Ao todo, são 10 modalidades disponíveis. Entre eles, despontam empréstimo pessoal, empréstimo com garantia, empréstimo consignado, cartão de crédito, conta digital, consórcio e seguros.

Com mais de 8 milhões de usuários ativos mensalmente e 1 milhão de novos clientes por mês, o serviço já realizou mais de 37 milhões de pedidos, liberou mais de R$ 1 bilhão em renda e emitiu mais de 4 milhões de cartões de crédito. Para saber mais sobre o Serasa Crédito, acesse www.serasa.com.br/credito.

Metodologia

A pesquisa Perspectivas de Crédito ouviu 4.787 consumidores que realizaram simulações no Serasa Crédito, em maio de 2024.

*Com informações da assessoria

