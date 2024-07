Foragido da Justiça é recapturado após abordagem policial em Lábrea, no AM

Lábrea (AM) – Um foragido da Justiça, de 47 anos, foi recapturado na manhã desta terça-feira (9), em Lábrea, no interior do Amazonas.

A equipe policial recebeu informações da Polícia Civil do Estado de Rondônia, de que um homem com dois mandados de prisão em aberto estaria no município de Lábrea, acompanhado de uma senhora deficiente mental. Após patrulhamento no bairro Centro, o homem foi identificado junto com a mulher e abordado.

Durante revista pessoal, nada ilícito foi encontrado, mas após consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) foi constatado que ele possuía dois mandados de prisão em aberto.

O homem foi conduzido para a 6ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Lábrea.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria

Leia mais

‘Mano Kaio’ do CV, foragido há 6 anos do AM, é caçado em operação no RJ

Homem que matou mãe por causa de herança é preso após anos foragido

Narcotraficante ‘Neyzinho’ é preso após ficar dois anos foragido