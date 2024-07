VÍDEO: Xuxa revela que marido sugeriu sexo a três com Ivete Sangalo

Durante entrevista no programa “Que Conversa é Essa Porchat?”, nesta terça-feira (9), Xuxa Meneghel surpreendeu e divertiu a plateia ao revelar que o marido Junno Andrade propôs um trisal com Ivete Sangalo. A cantora baiana que também estava participando da conversa fez caras e bocas ao ouvir o relato da apresentadora.

A revelação da loira ocorreu após ela explicar todo o burburinho criado na mídia em torno do possível romance que ela teria com Ivete. Xuxa disse que o assunto causou tanto, que até mesmo o esposo, na época em que estavam se conhecendo, acreditou que ela tinha um caso com a cantora baiana.

Sabendo disso, Junno Andrade não perdeu a oportunidade de sugerir um convite para lá de ousado. “Há doze anos, ele chegou para mim, na primeira semana que a gente começou a sair, e disse: ‘Se quiser chamar a Veveta’”, disse a loira, surpresa com a proposta do amado.

Xuxa revela que marido sugeriu sexo a três com Ivete Sangalo pic.twitter.com/Dj3S6fNGnQ — Portal Em Tempo (@emtempofb) July 10, 2024

Leia mais

Neymar dispara contra Luana Piovani: ‘põe a porra do sapato na boca e fica quieta’

‘Não tem chances do filho ser meu’, comenta Lucas Buda ao saber da gravidez de ex-affair