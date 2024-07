GWM inaugura primeira concessionária em Manaus com geração de 100 empregos

Manaus (AM) — A GWM Brasil inaugurou, nesta quarta-feira (10), a primeira concessionária em Manaus. A nova unidade pertence ao Grupo Revemar, que atua há 44 anos no mercado automotivo e possui 96 revendas de diversas marcas em 15 estados brasileiros. Com investimento de R$ 7 milhões, a concessionária ocupa um espaço de 1.207 m², sendo 751 m² de área construída, e oferece showroom de exposição dos veículos amplo e moderno, espaço de vendas, oficina completa e depósito de peças. A previsão é que a nova unidade seja responsável pela geração de aproximadamente 100 empregos diretos e indiretos.

“A Revemar é uma parceira extremamente importante para a consolidação da marca GWM no Norte, já que o grupo é responsável pelas vendas e serviços de pós-venda nos estados de Amazonas e Pará, os dois maiores mercados da região”, explica diretor de vendas e desenvolvimento de rede, Alexandre Oliveira.

“Todos os processos de negociação, incluindo financiamento, serão realizados por uma equipe especializada dentro da própria concessionária, garantindo uma experiência personalizada e segura. O compromisso do Grupo Revemar envolve inovação, sustentabilidade e excelência em atendimento, impulsionando seu crescimento e sucesso no mercado automotivo brasileiro, consolidando assim sua posição como um dos principais grupos empresariais do País”, afirma o diretor da nova concessionária GWM, Carlos Silveira.

Atualmente, a GWM possui uma ampla rede autorizada no Brasil, atuando em mais de 50 cidades com 73 pontos de venda, sendo 48 concessionárias plenas e 25 lojas em shoppings. Todas as concessionárias oferecem o GWM Delivery, um serviço único e inédito no Brasil, que atende gratuitamente qualquer endereço das 5.570 cidades do País. No GWM Delivery, o veículo é levado em um caminhão, acompanhado do motorista e de um embaixador da marca, que realiza a entrega técnica ao cliente.

A autotech também oferece um sistema de vendas pelo Mercado Livre, proporcionando uma experiência diferenciada ao cliente. Para efetuar a compra do veículo, sem sair de casa, é só depositar R$ 9 mil para garantir sua pré-reserva. O restante só é pago quando o carro é efetivamente faturado para o cliente. O pagamento do saldo pode ser feito por Pix ou boleto, sem necessidade de o cliente ir à concessionária física.

Sobre a GWM

Maior empresa automotiva chinesa de capital 100% privado, a GWM é a quarta maior fabricante mundial de picapes médias, segmento que ela lidera na China há 24 anos, onde tem uma participação acima de 50%.

A empresa tem uma atuação global que envolve mais de 60 países, 70 mil funcionários e oito centros de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) ao redor do mundo. Posicionada como uma companhia global, inteligente e tecnológica, a GWM investirá, até 2032, mais de R$ 10 bilhões na sua operação no Brasil, com veículos eletrificados e conectados.

*Com informações da assessoria

