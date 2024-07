Vidente diz que o início do fim do mundo iniciará em 2025

São Paulo (SP) – A vidente búlgara Baba Vanga previu que a extinção da humanidade está prevista para começar em 2025.

Baba Vanga, apelido de Vangeliya Pandeva Gushterova, era uma mulher conhecida por seus supostos poderes de percepção extrassensorial. Embora fosse cega, ela de alguma forma era capaz de perscrutar o futuro e fazer previsões ousadas e dramáticas.

A búlgara, morta em 1996, virou personalidade era muito popular na Europa Oriental. Mas suas previsões nunca foram escritas. Elas teriam sido passadas a pessoas próximas que, de tempos em tempos, soltam algumas delas.

A mística teria previsto a morte da princesa Diana em Paris e o desastre nunclear de Chernobyl, os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 aos EUA e a eleição de Barack Obama como o primeiro presidente negro americano.

Veja a seguir os próximos passos para o “fim do mundo” de acordo com Baba Vanga:

2025: O incidente que dará partida ao fim da Humanidade será um conflito não especificado na Europa, que devastará a população do continente.

2028: A Humanidade precisa de mais energia. Para isso, conseguirão explorar Vênus em busca de novas fontes de energia. Esta pode ser uma das partes mais inacreditáveis ​​desta linha do tempo, já que Vênus é essencialmente uma paisagem infernal inóspita com uma atmosfera tão ácida que nada poderia sobreviver, e nenhuma sonda espacial conseguiu sobreviver mais do que algumas horas.

2033: No auge das alterações climáticas, Baba Vanga previu que, neste ponto, as calotas polares derreteriam e o nível do mar subiria drasticamente em todo o mundo.

2076: O comunismo não apenas estará de volta com força, mas dominará o mundo inteiro.

Nos séculos seguintes, a Terra passará por mais desastres naturais, será atacada por uma civilização que vive em Marte e a vida humana será aniquilada, segundo as previsões da búlgara.

