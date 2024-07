PCdoB decide apoiar Marcelo Ramos para prefeitura pela Federação Brasil da Esperança

Manaus (AM) — A pré-candidatura de Marcelo Ramos (PT), para prefeito de Manaus, foi confirmada pela Comissão Executiva Nacional da Federação Brasil da Esperança (FE Brasil). A decisão, que ocorreu na terça-feira (9), em reunião virtual entre membros da federação, formada pelo PT, PCdoB e PV, retirou então a pré-candidatura de Eron Bezerra (PCdB) da disputa pela prefeitura.

“Quero agradecer o gesto de confiança do PT, PCdoB e PV e dizer que imediatamente liguei para o Eron [Bezerra, líder do PcdoB] para registrar a minha admiração e respeito pela firmeza de propósitos e compromissos que ele carregou durante a sua pré-campanha. E também dizer a ele a importância do engajamento dele e do PCdoB nessa jornada para o bem do povo de Manaus”, afirmou Marcelo Ramos.

Marcelo Ramos está em Brasília para acompanhar a votação da regulamentação da Reforma Tributária.

“Queremos unir o campo progressista e democrático para oferecer a Manaus uma alternativa de compromisso com os mais pobres e em melhorar a vida das pessoas. Estou muito feliz com essa decisão, pois ela simboliza um traço de esperança. Acredito no futuro de Manaus e estamos construindo juntos com muito diálogo, respeito as diferenças e com a certeza de que é possível construir uma cidade para todos”, discursou Marcelo Ramos.

A liderança regional do PV também ‘flertava’ com o deputado Roberto Cidade (União Brasil), pré-candidato a prefeito.

Único candidato

A decisão veio após o anúncio de Eron Bezerra (PCdB) de retirar sua pré-candidatura à Prefeitura de Manaus, na terça-feira (9). Em nota, Eron afirma que não teve outra opção a não ser retirar sua pré-candidatura, uma vez que a “Federação funciona como único partido e, portanto, não pode ter dois candidatos”.

Ele destacou que a decisão não significa o fim de suas aspirações políticas, mas sim um adiamento. “Esses sonhos, meus e seus, estão apenas adiados, pois eu jamais te abandonarei, Manaus. Por tudo que você já me deu, eu serei seu eterno devedor”, declarou.

Nota na íntegra:

A direção nacional da nossa federação decidiu homologar o nome de Marcelo Ramos como candidato a Prefeito de Manaus pela Federação Fé Brasil. Obviamente não concordo, mas, no momento, não tenho outra opção na medida em que a federação funciona como um único partido e, portanto, não pode ter dois candidatos.

Dessa forma, o nosso sonho de construir uma Manaus de irmãos e não de inimigos; uma Manaus onde a defesa da vida das pessoas viria sempre em primeiro lugar, a partir da saúde básica ampliada, de agricultura urbana e segurança nas ruas e nos ônibus para proteger voce e sua família; uma cidade com Metrô para, enfim, resolver o caos em que se tornou o trânsito de Manaus; uma cidade com intensa política de coleta seletiva e reciclagem dos resíduos para assegurar bem estar e mesmo renda para a população; uma Manaus com centros de lazer, cultura e negócios em todos os bairros; uma Manaus do século XXI. Enfim, esses sonhos, meus e seus, estão apenas adiadas porque eu jamais de abandonarei Manaus. Por tudo que você já me deu eu serei seu eterno devedor.

Te prometi que jamais me renderia. E assim fiz. Lutei e continuarei lutando porque nunca desisti espontaneamente de um bom combate. É da minha natureza não aceitar pacote feito e tampouco intimidações, venha de onde vier. Lutei de cabeça erguida, apresentei ideias inovadoras, dialoguei de maneira franca e sem subterfúgios, inclusive explicitando como e de que forma pretendia tornar esses sonhos em realidade. Recebi apoio e carinho por onde andei. Vi nos olhos das pessoas um misto de alegria e esperança ao tomarem conhecimento de ideias efetivamente revolucionárias. ADIO, por enquanto, essa batalha. Mas nós voltaremos a nos encontrar, pode ter certeza.

Quero agradecer de forma especial a todos os veículos de comunicação, não apenas pelo espaço que me foi concedido, mas, principalmente, pelo elevado caráter profissional. É bom saber que vocês continuarão de plantão. De igual forma, agradeço à nossa militância pela ousadia que sempre demonstraram nos momentos de intensos desafios como os que vivemos no Amazonas, no Brasil e no mundo.

Nós voltaremos, pois, como diz o hino do Amazonas, “aos que sonham, teu canto de lenda, aos que lutam, mais vida e riqueza”.

