Grávida, cantora Iza anuncia separação após descobrir traição de namorado

Rio de Janeiro (RJ) – A cantora Iza divulgou um vídeo em suas redes sociais, nesta quarta-feira (10), anunciando sua separação do seu namorado Yuri Lima, jogador do Mirassol. O Portal LeoDias revelou que o jogador traiu a cantora com uma amante, enquanto Iza está grávida de seis meses.

Yuri manteve conversa com a amante durante todo o seu relacionamento com a cantora. Em uma das provas da traição, o jogador flerta com a amante, relembrando uma viagem que fizeram juntos para Gramado, na Serra Gaúcha.

“Eu quase não saio desse vídeo, que coisa mais linda, meu Deus, vontade de te matar, você é perfeita pra ser minha put*, put*nha pra mim. Queria você assim, toda hora que eu quisesse transar, f*der, go*ar gostoso, eu ia te chamar”, diz Yuri em um dos trechos mais leves da recente conversa.

Em outro trecho, na conversa do dia 8 de julho, Yuri continua citando a viagem que fizeram juntos.

“Você está muito atentada agora. Fiquei lembrando da gente em Gramado, no caminho, dentro do carro, lá na cabana. Foi muito bom!”, disse.

*Com informações do Portal LeoDias

