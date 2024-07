Feira da Qualidade 2024 promete programação vasta e diversificada em Manaus

De 24 a 27 de setembro, os visitantes do Centro de Convenções Vasco Vasques terão uma programação diversa com a participação de mais de 50 marcas expositoras e a oferta de 150 horas de conteúdo

Manaus (AM) — A terceira edição da Feira do Programa Qualidade Amazonas promete uma programação vasta e diversificada. A edição deste ano já conta com mais de 50 marcas expositoras, 20 mil participantes e 150 horas de conteúdo programado. Para as empresas, esta é a oportunidade para fazer conexões poderosas, fechar negócios e celebrar a qualidade de seus produtos e serviços, na maior Feira da Qualidade da região Norte, em quatro dias de oportunidades.

O evento ocorrerá entre 24 a 27 de setembro, no Centro de Convenções Vasco Vasques, situado no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. A iniciativa é da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), por meio do Departamento de Assistência à Média e Pequena Indústria (Dampi), com apoio do Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa – Seção Amazonas (Sebrae-AM), Governo do Amazonas e Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

Os visitantes poderão conferir os espaços das organizações participantes do PQA, que incluem empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM) e estabelecimentos de serviços e órgãos públicos.

Entre os expositores confirmados estão a APTA Consultoria e Treinamento Empresarial; a APTA Tecnologia e Soluções Industriais; Mahr; e Júlia Herrera Hospital de Olhos. A feira contará também com palestras e workshops, com uma mostra das mais de 80 empresas que concorrem ao Prêmio PQA (Prêmio Qualidade Amazonas) 2024.

A coordenadora do Programa Qualidade Amazonas, gestora do Dampi/Fieam e organizadora do evento, Erlen Lúcia Oliveira Montefusco, avalia que o evento é uma oportunidade única da indústria amazonense mostrar não só os seus produtos, mas todo o processo de qualidade que existe por trás dos manufaturados da Zona Franca de Manaus.

“Temos como nosso maior foco as grandes e médias indústrias. Mas, também vamos ter exposições de organizações micro e pequenas, que participam do PQA”, pontuou.

Prêmio e conscientização

A Feira do Programa Qualidade Amazonas é uma oportunidade da organização fortalecer a importância da qualidade e expor sua marca, produtos e serviços a um público qualificado, abrindo portas para novos negócios.

O evento está integrado ao Programa Qualidade Amazonas (PQA), que visa disponibilizar metodologias e ferramentas para a melhoria da qualidade de produtos e processos do PIM e, posteriormente, de organizações públicas e privadas de todos os segmentos.

O prêmio, que tem a mesma sigla como nome, é concedido desde 1994 e, neste ano, teve um aumento de 30% no número inscrições, com mais de 80 organizações no páreo.

Erlen Montefusco destaca, no entanto, que a feira não é só para quem está escrito no processo de premiação do PQA.

“O evento é destinado também para organizações que, nesse momento, por algum motivo, não quiseram apresentar projetos, mas que desejam expor o seu processo de qualidade. Assim como as academias. Este é um momento único de trazer os estudantes mais perto da realidade da indústria. Até para que eles possam definir, entre todas as áreas, as suas necessidades, além de conhecer um pouco mais como funcionam as empresas do Polo Industrial de Manaus”, salientou.

A gestora do Dampi/Fieam destaca que a feira foi criada com o objetivo de fazer um trabalho de conscientização com o consumidor final, que não é o primeiro contato da indústria, embora seus produtos sejam voltados para ele.

“Porque, a partir do momento em que você conhece todo esse processo por trás do desenvolvimento de um produto, certamente vai fazer uso dele de forma diferenciada. Antes de cortar o escapamento de uma moto que você compre, por exemplo, vai ter a oportunidade de conhecer o processo de qualidade por trás disso e o motivo pelo qual ele deve ser desse jeito”, finalizou.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Estação de Tratamento de Esgoto Raiz tem 45% de execução da obra concluída em Manaus

Sindicer lança campanha por mais qualidade dos produtos cerâmicos no Amazonas