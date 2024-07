DPE-AM realiza mutirão de atendimentos para público LGBTQIAPN+ na próxima terça-feira (16)

Manaus (AM) – A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) realizará um mutirão de atendimentos direcionados à população LGBTQIAPN+, na próxima terça-feira (16), das 8h às 13h, na Casa Miga – Acolhimento LGBT+, localizada na rua Silva Ramos, 839, Centro, Zona Centro-Sul de Manaus.

A ação ocorrerá em parceria com a Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (Esudpam) e ofertará 30 vagas para atendimentos nas áreas de família, registros públicos, indenizatória e orientações jurídicas gratuitas.

De acordo com a defensora pública e coordenadora do mutirão, Elânia Nascimento, titular do Núcleo de Direitos Humanos, os atendimentos serão direcionados a toda ação em favor do público LGBTQIAPN+.

“A ação atenderá desde retificação de nome, ação indenizatória, como danos morais em face de homofobia, ações de família LBGTI (reconhecimento e dissolução de união estável, guarda, alimentos), até orientações jurídicas diversas”, explicou.

Para participar, os interessados devem realizar o agendamento por meio do número (92) 99206-0485.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Turquia prende pelo menos 15 manifestantes em Parada do Orgulho LGBT

Pré-candidaturas de pessoas LGBT+ à eleição municipal já são 299

Profissionais LGBTQIA+ falam sobre a importância da inclusão no trabalho