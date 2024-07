Justiça do Amazonas aceita denúncia contra ‘carimbadores’ em Manaus

Dois acusados ​​​​foram presos em maio deste ano, na "Operação Carimbadores", deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Amazonas

Manaus (AM) – A Justiça do Amazonas recebeu denúncias oferecidas pelo Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE/AM) contra dois homens – um de 21 e outro de 31 anos de idade – presos na “Operação Carimbadores”, deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Amazonas no dia 10 de maio deste ano.

Segundo denúncia do Ministério Público, o inquérito policial apresenta impressões de trocas de mensagens que apontam que os dois indivíduos adquiriram e compartilharam fotos e vídeos de crianças em cenas de estupro de vulnerável, bem como admitem a prática de relações sexuais desprotegidas com o objetivo de transmitir o vírus HIV/Aids, com o qual vivem.

Na decisão em que recebeu a denúncia do MP, o magistrado Rosberg de Souza Crozara também manteve a prisão preventiva dos acusados.

A partir de agora a 2.ª Vara de Crimes contra a Dignidade Sexual e de Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes vai citar os acusados ​​​​e pautar a audiência de instrução, fase em que ouvirá as testemunhas, interrogará os réus e, posteriormente, proferirá a sentença na Ação Penal.

*Com informações da assessoria

