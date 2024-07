‘Me sentindo abraçada’, diz Iza após expor traição da ex-namorado

Rio de Janeiro (AM) – A cantora Iza, de 33 anos, falou pela primeira vez após revelar que terminou seu relacionamento com Yuri Lima após descobrir uma traição do jogador.

A cantora publicou uma mensagem nos seus stories. “Meus talismãs. Eu não sabia que tanta gente me amava e que tanta gente ia viver isso comigo. Ainda não consigo responder a todos mas vou. Porque esse carinho e amor todo merecem meu amor também.”

“Vocês me fazem forte mesmo quando eu não preciso ser. Obrigada por tantas mensagens, flores, textos diálogos, vídeos e desabafos” disse Iza.

Iza finalizou. “Podem ter certeza que realmente estou me sentindo abraçada. Amo vocês.”

Traição

Grávida, Iza anunciou na noite de quarta-feira (10) que está se separando do jogador de futebol Yuri Lima após confirmar uma traição do parceiro.

Segundo a cantora, suposta amante ofereceu prints por R$ 30 mil para veículos de comunicação, que avisaram Iza sobre a tentativa. “Prints chegaram até mim e provavelmente chegarão até vocês. Estou dando essa notícia agora não só para o Yuri, mas também para a família dele, a quem eu peço desculpas,” afirmou.

“A partir de agora, acho que vai ser um show de horrores. É um circo mesmo de gente querendo fama, de mentiras expostas, decepção, sujeira. Isso vai acontecer, é inevitável”.

*Com informações do UOL

