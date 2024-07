‘Arraiau Pet’ acontece neste sábado (13) em shopping de Manaus

Manaus (AM) – O Shopping Ponta Negra abre as portas, na tarde deste sábado (13), para um evento que promete diversão e muitas atividades especiais para bichinhos de estimação e seus donos. O “Arraiau Pet”, festa junina para pets e tutores, acontecerá no piso L1 do centro de compras.

A programação inicia às 14h, com uma feira de adoção que ficará aberta até às 19h. “A ideia é proporcionar o encontro perfeito para quem está pensando em adotar um novo amigo de quatro patas”, diz a gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado. Organizações como Protetores dos Animais e Bicho Amado estarão presentes, para facilitar o processo de adoção.

“O Arraiau Pet terá toda estrutura necessária para garantir o conforto dos animais. Será um momento de diversão e interação, em um ambiente acolhedor e cheio de atividades. Uma excelente oportunidade para socializar, aprender e, quem sabe, encontrar um novo membro para a família”, reforça Priscila Furtado.

Ainda como parte da programação, para quem deseja aprender mais sobre como treinar seu pet, haverá aulões de adestramento, às 15h e às 17h. Os aulões são uma oportunidade de melhorar a obediência e os truques dos bichinhos.

Às 16h, uma palestra sobre saúde animal será realizada, oferecendo dicas valiosas para manter os pets saudáveis e felizes. Profissionais da área veterinária compartilharão conhecimentos e responderão às dúvidas do público presente.

O ponto alto do evento será o desfile de pets, às 18h. Para participar, basta doar 3 sachês úmidos na inscrição, que pode ser feita no local do evento. Além de desfilarem suas roupinhas caipiras, os pets também concorrerão a prêmios!

O Arraiau Pet conta com o apoio de diversas organizações e empresas dedicadas ao bem-estar animal, como Confiança, Protetores dos Animais Manaus-Amazonas, Organização Bicho Amado, Fametro e Fun Festa. A presença desses parceiros reforça a importância do evento para a comunidade e para a causa animal.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Câmara aprova projeto que obriga companhias aéreas a rastrear transporte de pets

Hospital veterinário inicia cirurgias de castração de pets em Manaus

Altas temperaturas podem causar estresses em Pets