Ex-affair de Gracyanne Barbosa faz harmonização peniana

Rio de Janeiro (RJ) – O ex-personal de Gracyanne, Gilson de Oliveira, passou por uma harmonização peniana. O profissional viu seu nome no olho do furacão há alguns meses, depois de ser apontado como o pivô da separação de Belo e a musa fitness. A informação foi divulgada pela coluna Fábia Oliveira.

Gilson realizou o procedimento na última sexta-feira (5). A coluna conversou com o médico Gustavo Bredow, expert em estética íntima masculina, e que fez a harmonização do personal. No papo, ele revelou alguns detalhes sobre a técnica.

“O procedimento íntimo não é cirúrgico! É um procedimento para fins estéticos no qual é conhecido como harmonização íntima, ou seja, é uma aplicação de ácido hialurônico na região peniana, no qual conseguimos melhorar e deixar um pênis mais robusto, mais uniforme. Dando uma autoestima muito maior ao homem. É uma técnica rápida de se fazer em consultório, com uma anestesia local”, explicou.

Segundo o médico, o paciente já nota a diferença logo depois do procedimento. “Deixando um pênis muito mais volumoso em sunga, cueca e principalmente na hora H. Ao término do procedimento o paciente já nota a diferença, mas o resultado final é em até 30 dias”, contou.

Sobre quanto tempo dura a harmonização, Gustavo Bredow explicou: “Tem uma durabilidade de 1 ano e meio a 2 anos, conforme a saúde e organismo de cada paciente”, declarou.

E completou: “Lembrando que o ácido hialurônico é um ativo bio compatível e reabsorvível, ou seja, seu corpo vai absorvendo de 12 a 18meses. Os retoques são importantes para manter o ótimo resultado”.

“O intervalo para fazer novamente é de 30 dias, onde posso ir colocando aos poucos mais produto, caso o paciente queira e tenha espaço para mais ganhos, deixando ainda mais robusto e harmônico”, encerrou.

*Com informações do Metrópoles

