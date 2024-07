Silas Câmara é o único deputado do AM votar a favor da reforma tributária que afeta Zona Franca

O deputado federal Silas Câmara (Republicanos) foi o único parlamentar do Amazonas a votar a favor do texto do PLP nº 68/2024, que trata da regulamentação geral dos impostos da reforma tributária, aprovado nessa quarta-feira (10) por 336 votos a 142. Prejudicando diretamente os incentivos à Zona Franca de Manaus (ZFM).

Dos oito deputados federais do Amazonas, sete votaram contra o texto da reforma, incluindo aqueles que estão em partidos da base do governo Lula. O único parlamentar a votar a favor foi Silas Câmara (Republicanos-AM).

No início da noite desta quarta-feira (10), pouco antes do início da votação do PLP 68/2024, os deputados do Amazonas se reuniram para fechar voto contrário ao texto após a maior parte das sugestões pró-ZFM não terem sido acatadas. O único deputado ausente da reunião foi Silas Câmara.

O deputado federal Silas Câmara justificou o seu voto, contrario ao outros deputados da bancada do Amazonas. Câmara afirmou que o projeto ainda vai “ser aperfeiçoado no Senado e vai de novo ser votado na Câmara Federal” e garantiu que não haverá nenhum prejuízo a Zona Franca de Manaus.

Nas redes sociais, Silas se defendeu fazendo declarações, no mínimo, contraditórias: “Jamais estarei contra o estado do Amazonas, e especificamente contra a nossa Zona Franca, não é por um acaso que estou há 28 anos lutando pela manutenção da ZFM sendo autos de PEC’s,PL’s e sempre alerta pelo bem do nosso povo é do nosso estado”.

