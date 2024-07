Maratona Internacional de Manaus deve reunir público de 7 mil pessoas 

O evento não apenas promove a saúde e o bem-estar, mas também busca sensibilizar sobre a importância da conservação da maior floresta tropical do mundo

Manaus (AM) — Quarenta e dois quilômetros. Esse é o desafio que Jean Lucas Rodrigues, 29, decidiu enfrentar na 6ª Maratona Internacional de Manaus, que ocorre no próximo domingo (14). Analista Químico da Distribuidora Atem, ele está entre os milhares de inscritos na maior corrida de rua da região Norte, que este ano contempla a Ponte sobre o Rio Negro, o Teatro Amazonas e a Arena da Amazônia entre os trajetos.

Corredor amador, Jean Lucas conta que, depois de participar da meia maratona no ano passado, e correr 21 quilômetros, se propôs a dobrar a distância para completar a prova de 42 quilômetros. Ele destaca que, além da resistência física, o preparo mental é essencial para encarar a jornada. “Se você vence a mente, certamente vai cumprir a prova”, afirma, acrescentando que se prepara para o desafio há anos. Ele corre desde 2018.

Patrocinada pela Distribuidora Atem, a 6ª Maratona Internacional de Manaus tem a preservação da Amazônia como foco e o tema “Diga Não às Queimadas”. O evento não apenas promove a saúde e o bem-estar, mas também busca sensibilizar sobre a importância da conservação da maior floresta tropical do mundo. Ao todo, a expectativa de público é de sete mil pessoas.

“Nessa edição, a Atem terá presença significativa durante a maratona. Teremos uma tenda onde os corredores poderão usufruir de uma ‘Quick Massage’, a fim de aliviar a tensão muscular, reduzir a ansiedade, melhorar o humor e a disposição”, registra a diretora de Comunicação, Marketing e ASG da Atem, Paula Vieira. Entre os benefícios da massagem estão o aumento da motivação e concentração, além da melhora da circulação sanguínea e do padrão respiratório.

Além disso, a Atem disponibilizará uma cabine de fotos, oferecendo aos participantes a chance de registrar os momentos especiais da maratona. Promotoras estarão presentes para garantir um atendimento acolhedor e organizado.

Expo Amazonas Running

Nos dias que antecedem a maratona, o Centro de Convenções Vasco Vasques sedia a Expo Amazonas Running, dias 12 e 13 de julho, das 10h às 20h. Durante o evento, os participantes poderão retirar os kits, além de desfrutar de atividades relacionadas ao mundo das corridas.

Marco

Com o patrocínio da Atem, a Maratona Internacional de Manaus é um marco no calendário esportivo da cidade, considerada uma das corridas de rua mais desafiadoras do Brasil.

A corrida começa às 4h da manhã para as categorias de 42 km e 21 km, e às 4h15min para as provas de 10 km e 5 km. Todos os atletas partirão do Parque Ponta Negra, passando por pontos turísticos como a Ponte sobre o Rio Negro, o Teatro Amazonas e a Arena da Amazônia.

*Com informações da assessoria

