Inscrições para Corrida ‘AAMP + AMAZON 2024’ encerram no próximo dia 16

Manaus (AM) — As inscrições da ‘5ª Corrida AAMP + AMAZON 2024’, que ocorrerá no dia 21 de julho, em Manaus, se encerram na próxima terça-feira (16). O evento, realizado pela Associação Amazonense do Ministério Público em parceria com a Associação dos Magistrados do Amazonas, promete levar milhares de pessoas às ruas da capital amazonense no dia 21 de julho de 2024.

Este ano, a corrida tem como lema “A Defesa do Direito das Vítimas e a Cultura da Paz”, com objetivo de conscientizar a população para a defesa das vítimas de violência e a importância de propagar a cultura de paz na sociedade.

Atletas e os amantes de corrida de rua podem se inscrever nas provas de 5 km e 10 km, com categorias feminino e masculino. A largada será às 6h, em frente ao Manauara Shopping, na Avenida Mário Ypiranga Monteiro, Zona Centro-Sul. A corrida é organizada pela Tpía Produções e Endurence Sports.

Os associados da AAMP e da AMAZON, pessoas com deficiência visual e cadeirantes terão categorias distintas no evento.

“Nossa corrida já se tornou tradicional no calendário de corridas de rua da capital, promovendo saúde e bem-estar, não apenas entre nossa comunidade do Ministério Público, mas a toda sociedade manauara. E nada mais relevante do que aliarmos saúde a cultura de paz, tema que trazemos esse ano para promover o diálogo sobre a defesa dos direitos das vítimas de violência em nossa cidade”, ressaltou o promotor.

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas pelo site da Ticket Sports pelo endereço https://www.ticketsports.com.br/, até o dia 16 de julho ou até esgotar o número de vagas. No ato da inscrição é cobrado o valor de R$ 106,92, já com a taxa de serviço do site. É necessário possuir cadastro na plataforma, o que pode ser realizado rapidamente antes de concluir a inscrição.

As Pessoas com Deficiência (PCD) podem solicitar isenção da taxa de inscrição. Para isso, é necessário apresentar o laudo médico que ateste suas limitações e comprovante de renda mensal de até três salários mínimos.

Kits do Atleta

Os ‘kits do atleta’ com camisa, viseira, squeeze, número de identificação e medalha poderão ser retirados pelos inscritos nas lojas Track & Field do Manauara Shopping, nos dias 19 e 20 de julho, das 14h às 20h e das 10h às 14h, respectivamente. Os atletas deverão apresentar um documento oficial com foto e recibo de pagamento da inscrição.

A organização do evento ressalta que o tamanho da camisa será entregue ao atleta de acordo com a disponibilidade da grade de tamanhos disponíveis oficial de inscrições.

Além das medalhas que compõem os kits, os primeiros colocados em cada categoria receberão troféu ao final da prova. Serão premiados também no dia do evento as equipes vencedoras da prova.

*Com informações da assessoria

