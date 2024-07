“Interlúdios para Rir” leva circo e cultura para escolas rurais de Manaus

Em Manaus, um projeto está fomentando arte e diversão para escolas em comunidades rurais. Dirigido pela artista venezuelana Teffy Rojas, malabarista e palhaça, o espetáculo “Interlúdios para Rir” combina malabares, palhaçaria, música e poesia, encantando crianças e adolescentes com histórias de uma viajante itinerante.

Financiado pelo Edital Manaus Identidade Cultural – Demais Linguagens da Manauscult em 2023, o projeto realizou seis apresentações de 35 minutos nos dias 8, 9 e 10 de julho. As escolas atendidas, todas em áreas rurais, foram: Escolas Municipais Profa. Aliomar Ribeiro Beltrão e Paulo Cesar da Silva Nonato (região Tarumã Açu), Escola Emanuel Rebelo da Cunha (estrada do Brasileirinho), Escola João Paulo II (Puraquequara), e as Escolas Rainha dos Apóstolos e Freire de Oliveira (BR 174).

O objetivo principal é proporcionar uma experiência de circo única para estudantes que normalmente têm pouco acesso a eventos culturais ao vivo.

“As crianças e adolescentes são o futuro da nossa sociedade. É crucial criar uma consciência sociocultural neles. Levar um espetáculo de circo, que geralmente não é acessível a eles, pode ser um momento marcante em suas vidas. Queremos mostrar que, através das artes, cultura, estudo, amor e bondade, é possível ter uma vida melhor e uma visão mais ampla”, afirma Teffy Rojas, que promove a cultura circense em Manaus desde 2018.

Além das apresentações, o projeto inclui duas oficinas. A primeira, voltada para pessoas com deficiência (PCDs), foi realizada no dia 17 de abril deste ano com os usuários do Instituto Silvério de Almeida Tundis – ISAT, uma instituição sem fins lucrativos que oferece assistência psicossocial a pessoas com transtornos mentais e seus familiares há mais de dezoito anos.

A segunda oficina, “Assessoramento de Criação de Cenas de Circo”, acontece nos dias 15 e 16 de julho. Esta oficina é destinada a artistas de Manaus, iniciantes na carreira artística e interessados em criar cenas de circo, com ou sem experiência prévia. Teffy Rojas explorará ferramentas essenciais para a criação de uma cena de circo, seja em acrobacia, malabares, palhaços ou na incorporação de elementos complementares de relações corpo-objetos. A oficina será realizada no Ideal Clube (piso superior do Teatro Gebes Medeiros, próximo à Praça do Congresso), com inscrições via formulário eletrônico disponível na página do Instagram de Teffy Rojas (@77mussas_rojas).

“Estamos comprometidos em não apenas levar espetáculos, mas também em capacitar e inspirar novos talentos locais, criando um legado duradouro de criatividade e expressão artística em Manaus”, destaca Igor Falcão, produtor do projeto.

Com o apoio da Manauscult, Prefeitura de Manaus, Ministério da Cultura e Governo Federal, “Interlúdios para Rir” se destaca como um exemplo de como a cultura pode ser uma ferramenta poderosa para a inclusão e o desenvolvimento comunitário.

À medida que o projeto avança, Teffy Rojas e sua equipe estão ansiosas para ver o impacto positivo que suas atividades terão nas comunidades rurais de Manaus, fortalecendo a conexão entre arte, educação e desenvolvimento social.

Teffy Rojas

Teffy Rojas é malabarista e palhaça venezuelana, formada na Fundación Escola Circo Nacional de Venezuela (FCNV) no programa “Perfeccionamiento Artístico” em Malabares e Equilíbrios (2012-2013). Integrou a equipe criativa da Escola e de formadores de circo social até 2016.

Desde 2018, reside na cidade de Manaus, onde participa de diversos grupos culturais que promovem as artes circenses na cidade. Além de projetos independentes de pesquisa sobre artes integradas entre o circo e outras linguagens artísticas, por meio dos quais oferece oficinas e outras atividades, também produz e participa de diversos projetos de circo social em periferias e comunidades ribeirinhas.

Criadora do Projeto Ocupação Cultural Pés Molhados, dirigido a imigrantes venezuelanos, haitianos e pessoas em situação de risco, levando atividades formativas de saberes populares a casas de acolhimento de refugiados na cidade de Manaus.

