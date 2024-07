Justiça reverte decisão e libera festa do aniversário de Manacapuru

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) liberou, neste sábado (13), os festejos do 92º aniversário de Manacapuru. Após uma decisão inicial de suspender as festividades devido a reprovação do local do evento, o Parque do Ingá, pelo Corpo de Bombeiros (CBMAM), em razão de diversas irregularidades que comprometem a segurança, a justiça reverteu sua posição após os organizadores atenderem às exigências necessárias.

De acordo com o desembargador Elci Simões de Oliveira, ”a parte agravante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da Liminar, uma vez que a municipalidade adotou todas as medidas técnicas para garantir a segurança do evento”.

Os festejos irão ocorrer no dia 13 a 16 de julho.

Nas redes sociais, o prefeito de Manacapuru, Betanael da Silva D’Ângelo comemorou a decisão.

Leia mais

Justiça determina que ex-diretora da SAAE de Manacapuru devolva R$ 88,4 mil

Neymar curte festa com Bruna Biancardi após nascimento de 3ª filha