Governo Presente: Detran-AM emitiu cerca de 70 CNH Social e mais de 50 certificados do curso de Direção Defensiva

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) participou, neste sábado (13/07), do programa Governo Presente, mutirão de serviços promovido pelo Governo do Estado, entregando mais de 70 CNH Social e mais de 50 certificados do curso de Direção Defensiva. A ação governamental aconteceu no Centro Estadual de Tempo Integral (Ceti) Elisa Bessa Freire, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

O CNH Social, projeto do Governo do Amazonas desenvolvido pelo Detran-AM Amazonas, garante de forma gratuita o processo de primeira habilitação, a adição de categoria e também a mudança de categoria para aqueles que já são habilitados.

A entrega de 50 certificados oriundos do curso de Direção Defensiva, também disponibilizado gratuitamente pela Escola Pública de Trânsito (Eptran), contemplou também motoristas da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra).

“Esta é a 7ª edição desse programa tão importante criado pelo governador Wilson Lima. O Detran-AM está presente com a equipe de Educação Para o Trânsito, e equipe de Fiscalização, apresentando a população nossos serviços e cursos gratuitos”, destacou o diretor-presidente do Detran-AM, Wendell Waughan.

Habilitação

Uma das contempladas pelo projeto ‘CNH Social’, foi a nail designer Amanda Priscila, 29. De acordo com ela, que agora possui habilitação na categoria ‘A’, essa foi uma oportunidade única. “Ter uma habilitação nos possibilita ir até onde nós queremos, ter um veículo próprio e, também, trabalhar. Muitas vezes dependemos de outras pessoas por não termos habilitação. Então participei com esse intuito. Foi difícil o processo, mas mesmo assim consegui”, explicou ela.

Outra pessoa contemplada foi o autônomo Harley Cavalcante das Chagas, 44. Para ele, que foi aprovado na categoria ‘B’, receber a CNH Social é “uma sensação de vitória”. “É muito bom ser contemplada, mas precisa de esforço para conseguir ser aprovada. Só tenho a agradecer a Deus e ao Governo do Estado do Amazonas por ter proporcionado essa oportunidade”, disse.

Já a servidora da Seinfra, Karen Serudo, 43, destacou que o curso de Direção Defensiva foi uma oportunidade muito boa e importante, pois ajuda na prevenção de acidentes e no aprimoramento de técnicas. “ O curso nos permite ter um aprendizado muito bom e enriquecedor. Hoje me sinto ainda mais segura ao dirigir”, declarou.

Inscrições

Também durante o Governo Presente, foram disponibilizadas inscrições gratuitas para os cursos de Instrutor de Centro de Formação de Condutores (CFC), de Diretor-Geral e Diretor de Ensino CFC, de Monitor Escolar, de Mototaxista, de Condutor de Veículo Escolar, de Condutores de Veículos de Emergência e de Condutor de Veículo de Transporte de Passageiros, todos ofertados pela Eptran.

Foram oferecidos, ainda, serviços de licenciamento anual, transferência de veículo, entrega do CRLV-e, parcelamento de dívida no cartão, renegociação da dívida ativa de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com a Procuradoria Geral do Estado do Amazonas (PGE).

