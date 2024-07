Deputado João Luiz destaca importância do ECA e trabalhos desenvolvidos para crianças e adolescentes no Amazonas

Neste sábado (13), é comemorado o 34º aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o deputado estadual João Luiz (Republicanos), presidente da Comissão de Relações Internacionais, Promoção ao Desporto e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) destaca que tem desenvolvido políticas públicas para proteger e prevenir crimes contra o público infantojuvenil no estado.

“Buscamos fortalecer a Rede de Proteção à Criança e Adolescente do Amazonas, principalmente, levando o diálogo, realizando audiências públicas, sessões especiais e ações em conjunto com os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Os 34 anos do ECA são um marco para legislação e proteção da infância no nosso país”, disse o deputado João Luiz.

João Luiz é autor da Lei nº 6.454/2023, que dispõe sobre a implantação do Aplicativo Infância Protegida, que será um dispositivo tecnológico, onde vai ser possível realizar denúncias de forma rápida e segura sobre crimes contra as crianças e adolescentes.

Também é autor da Lei nº 6.684/2024, que institui o Dia Estadual do Compromisso com a Criança, o Adolescente e a Educação no Estado do Amazonas.

O parlamentar é autor dos Projetos de Lei (PL) nº 374/2024, que dispõe sobre a Semana Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil no âmbito do Amazonas, que está em tramitação no Poder Legislativo e nº 387/2024, que institui como medida preventiva e facultativa de segurança a consulta de antecedentes criminais de profissionais que trabalhem com crianças e adolescentes.

Emenda Parlamentar

O republicano destinou emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para os policiais civis.

Indicativos

O deputado João Luiz indicou ao governador Wilson Lima o requerimento nº 1.536/2024, para a efetivação da Lei Estadual nº 4.621, de 11 de julho de 2018, que dispõe sobre a criação do programa de esclarecimento e enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes nas escolas públicas e privadas do estado do Amazonas.

O parlamentar é autor do requerimento nº 3050/2023, que institui o Dia Estadual de Combate às Violências Sexuais contra Crianças e Adolescentes, nº 3045/2023, que dispõe sobre a capacitação escolar de crianças e adolescentes para a identificação e prevenção de situações de violência intrafamiliar e de abuso sexual e dentre outros.

Ei, Te Orienta!

Criado em março de 2023, pelo deputado estadual João Luiz, a campanha ‘Ei, Te Orienta! Aliciar, Molestar e Violentar Crianças, Não é Cultura. É crime!’ percorreu escolas estaduais e municipais, na capital e interior, onde já alcançou mais de 23 mil pessoas.

Também é autor do Projeto de Lei (PL) nº 1.337/2023, que estabelece diretrizes para criação do protocolo “Ei, Te Orienta” de atendimento e apoio às crianças e adolescentes vítimas de abuso ou violência, a ser implementado em estabelecimentos frequentados por crianças e adolescentes no âmbito do Estado do Amazonas.