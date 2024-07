Vendas para o ‘Numanice’ em Manaus serão reabertas a partir de terça (16)

Muita gente já adquiriu seu ingresso para a tour ‘Numanice 3’ e está ‘numa boa’, só aguardando o dia do show para cantar com a Ludmilla os novos sucessos da versão pagodeira da artista.

Mas, para aqueles que não aproveitaram a pré-venda, a Fábrica de Eventos reabre a venda de ingressos a partir desta terça-feira (16/7), a partir das 11h (horário de Manaus), em pontos físicos e pela internet.

Pela internet, as vendas acontecem no site da Sympla, no link https://www.sympla.com.br. Quem opta pela compra virtual, deve ficar atento à cobrança de uma taxa de conveniência da plataforma.

Para o público que prefere comprar o ingresso de forma presencial, a Central Oba Ingressos possui dois pontos: um localizado no Millenium Shopping e, o outro, no Manauara Shopping. As centrais funcionam conforme o horário estabelecido pelo centro de compras.

Numanice #3 Tour

Com 18 músicas no total, Numanice #3 foi lançado pela cantora Ludmilla em 20 de fevereiro de 2024, incluindo hits como “Maliciosa”, “Você Não Sabe o que é Amor” e “Saudade da Gente”, além de covers como “Cedo ou Tarde”, da banda NX-Zero, e “Diz Pra Mim”, do Exaltasamba.

Os shows começaram dia 17 de agosto, em Salvador (BA), e vão até dia 7 de junho de 2025 com a última apresentação em Miami, nos Estados Unidos. Fora do Brasil, Portugal também está incluído na lista, com show marcado para o dia 28 de setembro de 2024.

Manaus recebe a turnê no dia 20 de outubro, na Arena da Amazônia. A previsão é de que os portões abram a partir das 15h.

Setores e Ingressos

A Fábrica de Eventos disponibilizará três setores para o público em geral, além da área exclusiva para PcDs.

Confira abaixo os setores disponíveis e valores:

Pista: R$ 95 (2⁰ lote);

Frontstage: R$ 210 (4⁰ lote);

Camarote Open Bar: R$ 500 (2⁰ lote) – neste espaço será oferecido o serviço de Open Bar (água, cerveja, refrigerante, vodka, uísque, gin e energético) durante todo o evento.

