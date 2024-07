Amazonas Meu Lar: convocação dos primeiros beneficiários começa nesta segunda (15)

O governador Wilson Lima anunciou neste domingo (14), que a convocação para os primeiros 500 pré-cadastrados no programa Amazonas Meu Lar acontecerá nesta segunda-feira.

”A partir desta segunda-feira, dia 15, vamos começar a convocação dos primeiros 500 pré-cadastrados no programa, para a linha de atendimento Subsídio Entrada do Meu Lar”, disse o governador em vídeo.

Os selecionados vão receber o aviso de convocação pelo aplicativo SASI e também pelo e-mail do programa.

Amazonas Meu Lar

O programa Amazonas Meu Lar foi concebido pelo Governo do Amazonas para promover o acesso da população de baixa renda à moradia digna e segura, possibilitando a oportunidade de conquistar o sonho da casa própria e a garantia da propriedade do imóvel. Com isso, espera-se elevar o padrão de habitabilidade na capital e no interior, diminuindo as desigualdades sociais e melhorando a qualidade de vida da população.

O programa, que integra as políticas de habitação e fundiária do Governo do Amazonas, está sob a coordenação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) e execução da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) e da Secretaria de Estado das Cidades e Territórios (Sect).

O Amazonas Meu Lar atuará em parceria com o programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal.