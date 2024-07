Professores da UEA participam de Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Inovação

Manaus (AM) — A Universidade Paranaense (Unipar) promove o VIII Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e o XXIII Encontro de Iniciação Científica. O evento ocorre nos dias 24 e 25 de outubro, em formato on-line, e reunirá pesquisadores, professores e estudantes. O tema deste ano é “Desbravando Fronteiras Tecnológicas: IA, Clima e Conservação Ambiental”. Atividade contará ainda com a participação de professores da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

As inscrições para trabalhos científicos estarão abertas de 1º de julho a 28 de agosto. A submissão dos resumos expandidos e as inscrições para ouvintes ocorrerão em diferentes etapas, com datas disponíveis em breve. Interessados em apresentar trabalhos de pesquisa podem se inscrever pelo link link https://www.unipar.br/eventos/5940/viii-congresso-internacional-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao-e-xxiii-encontro-anual-de-iniciacao-cientifica-da-unipar/ ou acessando a página inicial de https://www.unipar.br/.

A responsável pela Gerência-Geral de Pós-Graduação Stricto Sensu e Pesquisa, professora Daniela Dib, comenta que o tema da edição deste ano “abordará assuntos relevantes da ciência que podem ter desdobramentos com a sociedade e setor empresarial”.

O congresso contribui para a formação de pesquisadores, estudantes e outros interessados em diversas áreas do conhecimento, estimulando a escrita científica e a apresentação de trabalhos. Além disso, contará com mesas redondas e apresentação de atividades de pesquisas com convidados internacionais do Paraguai, Portugal e Estados Unidos.

Serão mais de 30 palestras e mesas redondas abordando temas como inovação, sustentabilidade, inteligência artificial, mudanças climáticas, trajetória profissional e oportunidades internacionais, entre outros.

A professora Daniela relata que o congresso é uma ótima oportunidade para debater conhecimento e integração entre os participantes, onde “serão apresentados e divulgados resultados preliminares de importantes pesquisas básicas e outras de caráter de inovação relacionadas às diferentes áreas do conhecimento, além de ser uma excelente oportunidade de aprendizado e interação entre palestrantes, pesquisadores, graduandos e pós-graduandos”, pontua.

Organizado pela Gerência-Geral da Pós-Graduação Stricto Sensu e Pesquisa, o evento visa também a integração entre pesquisadores, discentes e docentes de diferentes instituições e regiões. Em 2023, o congresso atraiu 2.150 participantes e mais de 1.500 trabalhos foram apresentados e publicados em anais.

A programação completa com o cronograma das palestras, convidados, normas para escrever o resumo expandido e demais orientações também podem ser encontrados no site unipar/eventos nos arquivos em anexos.

Participação da UEA no congresso

No dia 24, o professor assistente do Centro de Estudos Superiores de Tefé (Cest) e do Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical, da Fundação de Medicina Tropical, Doutor Heitor Vieira Dourado Wilsandrei Cella, debate o tema “Doenças tropicais no bioma amazônico x mudanças climáticas”.

O docente trará reflexões sobre as doenças tropicais negligenciadas no bioma Amazônia, contextualizando-as com as interferências das mudanças climáticas associadas ao atual modelo de desenvolvimento da Amazônia Legal.

