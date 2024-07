Acidente entre carreta e ônibus mata duas pessoas e deixa 21 feridos

Motorista de um dos veículos morreu no local e uma das vítimas ficou presa entre as ferragens

Vale do Rio Doce (Minas Gerais) – Uma carreta e um ônibus se envolveram em um grave acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira (15), na BR-116, na cidade de Frei Inocêncio, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Duas pessoas morreram e 21 ficaram feridas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista de um dos veículos morreu no local, uma pessoa ficou presa entre as ferragens e três sofreram traumatismo craniano em grau leve. As vítimas restantes foram socorridas pelos bombeiros e por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também acompanha o caso. A pista, na altura do km 363, está fechada nos dois sentidos e não há previsão de liberação.

*Com informações do SBT News

Leia mais

Acidente entre ônibus e carro deixa feridos em Manaus

Ex-técnico da Seleção, Dunga sofre grave acidente de carro no Paraná

VÍDEO: motociclista morre em acidente de trânsito na Zona Oeste de Manaus