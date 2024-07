Mesmo com redução na refinaria, postos de combustíveis vendem gasolina a quase R$ 7 em Manaus

Manaus (AM) — A gasolina em Manaus está mais cara. O valor do litro chegou a ser vendido por R$ 6,89, nesta segunda-feira (15), aumento de R$ 0,60 nos postos de combustíveis, sem nenhuma justificativa para essa diferença de preço. O aumento aconteceu mesmo com o anúncio, na sexta-feira (12), da Refinaria da Amazônia (Ream), de queda do preço da gasolina.

Nos últimos dias, a gasolina era encontrada a R$ 6,29 o litro nos postos de combustíveis. Já no domingo (14), em algumas zonas de Manaus, a gasolina passou a ser vendida por R$ 6,89.

O aumento do valor acompanha o anúncio de redução, na sexta-feira (12), da Refinaria da Amazônia, que informou a queda de R$ 3,51 para R$ 3,46 do preço da gasolina.

Mesmo com o aumento, no dia 9, de 7,1% no preço da gasolina praticado pela Petrobras, o acréscimo não deveria influenciar no valor cobrado em Manaus. Isso porque, a Ream aplica uma política de preços independente desde a aquisição da refinaria em dezembro de 2022.

A refinaria, em Manaus, segue a paridade internacional como política de preço para os derivados do petróleo, ou seja, baseia o preço do combustível no preço internacional do barril de petróleo, calculado em dólar.

Por conta do aumento do valor, o Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) se manifestou por meio de nota e informou que está acompanhando a situação.

“O Procon-Am informa que está monitorando o recente aumento no preço do combustível. As fiscalizações iniciarão na segunda-feira (15/07) com intuito de mapeamento do mercado e proteção dos consumidores contra práticas comerciais abusivas”, disse a nota.

A equipe do Em Tempo entrou em contato com o Sindicato dos Postos de Combustíveis Amazonas (Sindicombustíveis-AM) nesta segunda-feira (15) para tomar o posicionamento da entidade sobre o aumento no preço da gasolina em Manaus. A equipe aguarda o posicionamento do sindicato.

Leia mais:

Petrobras reajusta em 7,12% preço da gasolina para distribuidoras

Etanol é mais vantajoso que gasolina no Amazonas

AM que é o terceiro estado com a gasolina mais cara do Brasil