Eletrolar Show 2024 é vitrine para atração de novos investimentos na Zona Franca de Manaus

Manaus (AM) — Focada na missão de fortalecer parcerias com entidades representativas do setor Eletroeletrônico e captar novas indústrias interessadas em investir na Zona Franca de Manaus, a Suframa começou a participar, nesta segunda-feira (15), da Eletrolar Show 2024. O evento chega à 17ª edição e foi aberto no início da tarde, no Transamérica Expo Center, em São Paulo, com o objetivo de colocar em contato “indústria e varejo”, que se apoiam num tripé “tecnologia, negócios e networking”.

A feira — cuja solenidade de abertura foi coordenada pelo CEO Carlos Clur e contou com a presença do apresentador de televisão Celso Portiolli — tem um alto grau de relevância em negócios e networking, pois reúne expositores nacionais e internacionais dos setores de Eletrodomésticos, Eletrônicos, Tecnologia e Inovação, Varejo e Distribuição. A expectativa é de que ela receba mais de 600 expositores e um número superior a 30 mil executivos de mercado, durante os quatro dias de programação.

Acompanhada de representantes do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam), da Vinci Airports e da Acta Robotics, a Suframa participa pelo segundo ano consecutivo e está no estande de número F50 do complexo. O local foi cedido pelos próprios organizadores, para que sejam prestados atendimentos ao público e realizada prospecção ativa junto aos expositores, com informações mais gerais e pedagógicas, assim como orientações técnicas para potenciais investidores, inclusive, estrangeiros.

“Nessa nossa segunda participação na Eletrolar Show, temos mais uma vez a oportunidade de não somente fortalecer parcerias com entidades representativas do setor eletroeletrônico, mas também atrair investimentos, conversar com o meio empresarial, fortalecer o projeto Zona Franca de Manaus e torná-lo cada vez mais conhecido no Brasil e no mundo”, destacou o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, que está representado no evento pelos superintendentes-adjuntos Leopoldo Montenegro (Projetos) e Waldenir Vieira (Desenvolvimento e Inovação Tecnológica).

Na análise de Leopoldo Montenegro, a Eletrolar Show é muito importante para o momento da Zona Franca de Manaus, pelo impacto que o projeto gera nos quatro cantos do País.

“A Suframa busca um alinhamento do que o nosso superintendente já falou, que é levar o conhecimento do que é a Zona Franca, do que é o incentivo fiscal, do que são as contrapartidas para outros lugares do nosso País. A gente sabe que a Zona Franca de Manaus está localizada na cidade de Manaus, mas os seus impactos, eles extrapolam o Estado do Amazonas e impactam todo o território nacional. Então, a gente está aqui nessa missão de levar o conhecimento do que é a Zona Franca de Manaus e atrair novos investimentos, além para de propagar a política de incentivo fiscal, da política do PD&I, que é uma contrapartida importante para a Zona Franca”, salientou o superintendente-adjunto de Projetos.

Além de Leopoldo e Waldenir, a comitiva da Autarquia é formada pelos coordenadores-gerais Mauricio Itikawa (Análise de Projetos Industriais), Ana Maria Souza (Assuntos Estratégicos), Arthur Lisboa (Comércio Exterior e Assuntos Internacionais) e Layanne Raquel (Assuntos Institucionais). Os outros integrantes são a engenheira Francisca Lyra (Coordenação de Análise de Projetos Industriais), o administrador Adamilton Mourão (Coordenação de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais), Thiago de Melo (Coordenação de Gestão Tecnológica), e o jornalista Isaac Júnior (Coordenação de Comunicação).

“A importância desse evento para a Suframa é a busca para levar novas tecnologias à Zona Franca de Manaus, no sentido bem amplo que engloba a Amazônia Ocidental e o Amapá, para que consigamos, dentro do ambiente de inovação, conseguir desenvolver, de uma forma mais segura e eficiente, o desenvolvimento da nossa região”, sintetizou Waldenir Vieira.

Oportunidades

A Eletrolar Show 2024 é uma iniciativa do Grupo Eletrolar e mais uma vez tenta proporcionar, aos participantes, uma imersão nas últimas novidades e tendências do setor, sem falar nas oportunidades valiosas de networking e negócios.

A organização é especializada em multimídia B2B e concentra as suas operações na integração de diversos canais de comunicação e negócios, entre a indústria e o varejo de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, celulares, móveis, utilidades domésticas, iluminação e Tecnologia da Informação (TI).

Palestras

Nesta segunda-feira, a feira realizou as seguintes palestras: Atendimento em marketplaces; Como um hub de Integração pode ajudar a alavancar vendas; A nova era do crédito; Automação na gestão das marketplaces. Até quinta-feira (18) estão programadas mais dez palestras, mas o evento segue com atividades paralelas, inclusive, com o estande e a presença ativa dos técnicos da Suframa.

