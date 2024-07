‘Procurou confusão e achou’, diz entregador envolvido em briga com morador de condomínio em Manaus

Morador de condomínio ameaçou trabalhadores com um terçado

Manaus (AM) – O motoboy Vinicius Cruz deu detalhes sobre a confusão ocorrida dentro de um condomínio em Manaus, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus, durante a noite de domingo (14), onde um morador ameaçou o trabalhador com um terçado.

Segundo Vinicius, a briga iniciou após o morador afirmar que o entregador estava transitando dentro do condomínio em uma velocidade acima da permitida.

“Aqui não se passa de 20 km/h, quase bateu no meu carro. Você passe devagar aqui, senão eu vou lhe matar, dar um tiro na sua cara. Vaza, não quero ver você aqui”, diz o morador.

De acordo com o motoboy, neste momento, um outro entregador que iria deixar uma encomenda no condomínio se envolveu. O morador voltou ao seu apartamento e se armou com um terçado.

Depois das ameaças, um grupo de motoboys compareceu no condomínio, e várias motos foram danificadas durante a confusão. Neste momento, o morador foi espacando.

Os envolvidos foram encaminhados para a delegacia para prestar depoimento. “É basicamente isso que a gente passa. Não tem segurança nenhuma. Vamos prestar depoimento, registrar o B.O. e esperar o que vai acontecer”, finalizou o motoboy em seu relato.

