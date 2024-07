VÍDEO: dupla invade mercadinho e leva R$ 14 mil em Itacoatiara

O caso ocorreu na avenida Sete de Setembro, no município de Itacoatiara, interior do Amazonas

Imagens de câmeras de segurança flagraram uma dupla armada assaltando um mercadinho nesta segunda-feira (15), na avenida Sete de Setembro, em Itacoatiara, interior do Amazonas. Cerca de R$ 14 mil foram levados pelos criminosos.

As imagens mostram quando os criminosos entram no mercado e rendem um senhor que está no caixa. Um deles mira a arma para o atendente, enquanto o outro imediatamente começa a vasculhar o local, recolhendo todo o dinheiro.

A polícia informou que o caso está sendo investigado.

Leia mais

Homem é preso por estuprar e roubar jovem grávida no Amazonas

Homem recebe ‘corretivo’ de população e acaba preso após assaltar linha 008, em Manaus