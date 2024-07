Operação Kulina prende homem que aplicou golpe em indígenas no Amazonas

Ele foi preso no Centro do município de Ipixuna, interior do Amazonas

A operação Kulina deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), prendeu nesta terça-feira (16), Dejacy Barbosa da Silva por estelionato e posse ilegal de arma de fogo. Ele foi preso no Centro do município de Ipixuna, interior do Amazonas.

Conforme o delegado Antônio Lino, da 67ª DIP, as investigações apontam que o indivíduo é um comerciante do município e ele se aproveitava da ingenuidade das vítimas para ficar com seus benefícios governamentais.

“Recebemos denúncias sobre as ações desse infrator, que oferecia ajuda aos indígenas para sacar o dinheiro deles no banco. Para isso, ele pegava os cartões e senhas das vítimas e retirava o valor total dos benefícios, mas entregava apenas uma parte do dinheiro”, explicou.

Segundo o delegado, o indivíduo ainda fazia empréstimos em nome das vítimas, causando um prejuízo maior a elas.

“Diante de todas as informações colhidas no decorrer das investigações, representamos por um mandado de busca e apreensão na residência de Dejacy, onde encontramos uma arma de fogo e os cartões e as senhas das vítimas”, explicou.

Ainda de acordo com o delegado, outros seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos e outras pessoas seguem sendo investigadas por envolvimento no esquema.

Procedimentos

Dejacy Barbosa da Silva responderá por posse ilegal de arma de fogo e estelionato e ficará à disposição da Justiça.

