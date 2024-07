Faturamento do PIM cresce e atinge R$ 81,15 bilhões até maio deste ano

Manaus (AM) — O Polo Industrial de Manaus (PIM) fechou o período de janeiro a maio de 2024 com faturamento de R$ 81,15 bilhões, o que indica aumento de 10,72% quando comparado ao faturamento obtido nos cinco primeiros meses do ano passado (R$ 73,3 bilhões). Em dólar, o faturamento do PIM no mesmo período totalizou aproximadamente US$ 16 bilhões — alta de 11,49% na comparação com igual intervalo de 2023 (US$ 14.38 bilhões).

De acordo com o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, o PIM caminha para fechar o primeiro semestre de 2024 com indicadores crescentes de faturamento, produtividade e geração de empregos.

“São resultados positivos em diversas áreas, com destaque para setores tradicionais da nossa indústria como Eletroeletrônico e Duas Rodas. Isso nos deixa muito confiantes para um segundo semestre, também com grande desempenho do Polo Industrial de Manaus e que isso possa se refletir, em especial, na geração de emprego e renda na nossa região”, avaliou Saraiva.

Na mão de obra, o PIM registrou 118.210 empregos diretos, entre efetivos, temporários e terceirizados no mês de maio Arte: Fábio Alencar/Suframa

As exportações do PIM, nos cinco primeiros meses deste ano, atingiram US$ 275.77 milhões, representando crescimento de 12,86% na comparação com o mesmo período do ano passado (US$ 244.34 milhões).

Em maio, o PIM registrou 118.210 empregos diretos, entre efetivos, temporários e terceirizados. Com isso, a média mensal de mão de obra no ano está atualizada em 117.848 postos de trabalho — cerca de sete mil empregos a mais do que a média verificada em igual período de 2023 (111.883 postos).

O segmento Eletroeletrônico foi um dos grandes destaques do PIM entre janeiro e maio, ao faturar o montante de R$ 14,43 bilhões e atingir crescimento de 5,6% na comparação com igual período de 2023 (R$ 13,67 bilhões). Outros subsetores que se destacaram foram o Polo de Duas Rodas, que apresentou faturamento de R$ 15,57 bilhões e crescimento de 19,89%; Termoplástico, com faturamento de R$ 7,14 bilhões e crescimento de 12,44%; e Químico, com faturamento de R$ 8,13 bilhões e crescimento de 7,04%.

Entre os principais produtos fabricados pelo PIM, os maiores destaques no período de janeiro a maio incluíram os condicionadores de ar do tipo split system, com 2.280.020 unidades produzidas e aumento de 75,3%; condicionadores de ar de janela ou de parede de corpo único, com 168.339 unidades produzidas e aumento de 215,29%; motocicletas, motonetas e ciclomotos, com 794.037 unidades produzidas e aumento de 14,95%; televisores com tela LCD e OLED, com 5.858.435 unidades produzidas e aumento de 8,75%; e fornos micro-ondas, com 2.167.828 unidades produzidas e aumento de 48,11%.

