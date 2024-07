Homem condenado por estupro de enteada é preso em Manaus

Manaus (AM) — Um homem de 50 anos, condenado a 12 anos de prisão por estupro de vulnerável cometido contra a enteada, de 17 anos, foi preso nesta terça-feira (16), em Manaus. O crime ocorreu no dia 2 de novembro de 2020, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

Conforme o delegado Marcos Arruda, titular do 11° DIP, as investigações apontaram que a adolescente era abusada sexualmente pelo homem desde os 14 anos. O indivíduo aproveitava que morava com a vítima para cometer a violação sexual.

“Na época do crime, a adolescente relatou para a tia sobre os abusos sexuais. Diante disso, ambas foram até a delegacia e denunciaram o autor. A partir disso, as investigações iniciaram pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), sendo constatada a autoria”, explicou Arruda.

O processo correu na Justiça e foi decretada a condenação do homem no dia 11 de julho deste ano, pela 2ª Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes.

“Diante das informações da ordem judicial, iniciamos as diligências e conseguimos localizar e cumprir o mandado de prisão do infrator na rua Cosme Ferreira, bairro Coroado, zona leste”, informou a autoridade policial.

O homem foi condenado por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Homens são presos por homicídio e estupro de adolescente de 13 anos no AM

Idoso foragido por estupro de vulnerável é preso no interior do AM

Homem que estuprou colega de trabalho é preso em Manaus